МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Mercedes отзывает 333 машины разных классов в России из-за возможных проблем с замком спинки заднего сиденья, следует из сообщения Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Mercedes-Benz. Отзыву подлежат 333 автомобиля Mercedes-Benz C-Класс, E-Класс, GLC, AMG GT 4-дверное купе, EQC, реализованных в 2020 году. Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья", — сообщает ведомство.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех транспортных средствах будет заменен фиксатор спинки заднего сиденья слева, работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, уточняет Росстандарт.