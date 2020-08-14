МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России работают над законопроектом об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе — за рулем автомобиля.

Автор документа — заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

В беседе с РИА новости она рассказала, что документ подразумевает увеличить штрафы и даже лишать водительских удостоверений.

Она пояснила, что в настоящее время в России ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в интернете, в том числе — в отношении к органам власти.

"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство", — отметила Вторыгина.

Создание такого документа, по словам депутата Госдумы, стало актуально после случая во Владивостоке: 26 июня водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео. Позднее он выложил ролик в интернете с комментарием "Бесплатная мойка… (лиц)". Позднее злоумышленник удалил пост и принес извинения жителям Приморья. Он получил штраф в размере 80 тысяч рублей по статье о мелком хулиганстве.