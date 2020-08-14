МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в первом полугодии 2020 года упала в 11,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 3,32 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка сократилась на 43%, до 73,1 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 47%, до 30,1 миллиарда рублей, его рентабельность снизилась до 41% с 44% годом ранее. Свободный денежный поток (СДП) оказался отрицательным на сумму 8,3 миллиарда рублей против положительного показателя годом ранее в размере 28,3 миллиарда рублей.

"В связи с кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта во втором квартале, вызванной распространением COVID-19, "Алроса" приняла ряд мер по обеспечению баланса спроса и предложения за счет реализации гибкой сбытовой политики, разрешив своим клиентам полностью переносить приобретение ранее законтрактованных объемов продукции на более поздние периоды года. Эти факторы определили динамику финансовых результатов за второй квартал и 6 месяцев 2020 года", — отмечает компания.

Во втором квартале чистая прибыль упала относительно предыдущего квартала в 10,3 раза, до 300 миллионов рублей в связи с существенным падением выручки от продаж. Выручка снизилась в 6 раз, до 10,4 миллиарда рублей в связи со снижением объема продаж в каратах на 93%. Показатель EBITDA сократился в 300 раз, до 100 миллионов рублей "на фоне существенного сокращения продаж, что частично было компенсировано оптимизационными инициативами", говорится в сообщении. Рентабельность EBITDA составила 1% против 48% кварталом ранее.

СДП вследствие снижения операционного денежного потока оказался во втором квартале отрицательным на сумму 30,2 миллиарда рублей против положительного показателя кварталом ранее в размере 21,8 миллиарда рублей. Чистый долг за квартал вырос на 30% и на 30 июня составил 100,6 миллиарда рублей, его отношение к EBITDA увеличилось до 1,2х с 0,7x кварталом ранее. Общий долг вырос на 32%, до 216,2 миллиарда рублей. При этом компания подтвердила ранее заявленные на 2020 год планы по добыче алмазов в диапазоне 28-31 миллиона карат и по капзатратам в объеме 20 миллиардов рублей.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.