МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций. Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами", — говорится в сообщении.

Постановление фиксирует, что приоритет на субсидии будут иметь компании, которые используют современные российские самолеты.