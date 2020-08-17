МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российских автовладельцев осенью текущего 2020 года ждут несколько важных новшеств в законодательстве.

В частности:

вступит в действие для автостраховщиков расширенный тарифный коридор ОСАГО,



вернется отмененный из-за коронавируса техосмотр,



сотрудники ГИБДД получат новое оборудование и смогут проверять вызывающие у них подозрение машины прямо на дороге.

Банк России разрешил страховщикам расширить тарифный коридор ОСАГО: вверх и вниз в среднем на 10%.

Осенью минимальная базовая ставка страхования автогражданской ответственности составит 2471 рубля. Максимальная — вырастет до 5436 рублей.

Также влиять на цену полиса страхования теперь будут, в том числе, персональные факторы. Это количество нарушений ПДД конкретным автовладельцем, назначения машины — личный или служебный. А также семейный статус автолюбителя и ряд других факторов, которые раньше не влияли на цену полиса.

С 1 октября в России вернется техосмотр, который был приостановлен из-за коронавируса и вводимыми ограничениями. И для оформления ОСАГО снова понадобится действующая диагностическая карта машины.Претерпит изменения процедура техосмотра: при въезде и выезде из пункта ТО машину будут фотографировать и сверять ее координаты. Любые нарушения в ходе ТО будут зафиксированы на камеру.

И третье важное нововведение затронет работу инспекторов ДПС. Осенью они получат новые приборы и аппаратуру, которые позволят проверять любые "подозрительные" автомобили прямо на трассах. Сотрудники ГИБДД получат дымомеры для анализа выхлопов машин, портативные устройства для измерения остаточного протектора шин, а также будут проводить проверку работы тормозов и рулевого управления транспортного средства.