МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Камаз" приостановил конвейер на период корпоративного отпуска, до 30 августа, говорится в сообщении компании.

Корпоративный оплачиваемый отпуск работников "Камаза" начался 17 августа. "Это вторая половина отпуска, предоставленного работодателем в 2020 году. Летний отдых продлится до 30 августа. Производство основной продукции, приостановленное на период двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 1 сентября", — говорится в сообщении.

В прошлый раз "Камаз" уходил в корпоративный отпуск в январе.

Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части применяется на "Камазе" с 2010 года. Единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков для большей части персонала введены в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха.

При этом отмечается, что в штатном режиме продолжает работать часть персонала, занятая реализацией продукции, проведением годовой инвентаризации, составлением различной отчетности; а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление зарплаты, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования.

"Этим работникам ежегодный основной и дополнительные отпуска, предусмотренные трудовым кодексом РФ, будут предоставлены в течение года в соответствии с утвержденным графиком отпусков", — поясняет компания.