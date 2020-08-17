МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Активность пользователей карпулингового сервиса BlaBlaCar по мере отмены ограничений, связанных с коронавирусом, растет на 76% в месяц, по сравнению с июлем 2019 года количество опубликованных автовладельцами предложений восстановилось на 64%, говорится в сообщении компании.

BlaBlaCar в конце марта временно приостановил работу в России в связи с распространением коронавируса. Работа сервиса была восстановлена 3 июня.

"За два месяца (июнь и июль) после перезапуска активность на платформе быстро восстанавливается к прежним показателями. В данный момент общая ежемесячная динамика прироста активности составляет 76%. Относительно июля прошлого года количество опубликованных автовладельцами предложений на карпулинговой платформе восстановилось на 64%", — говорится в сообщении BlaBlaCar.

В нем отмечается, что основной прирост активности приходится на опытных пользователей. По мнению директора по маркетингу BlaBlaCar Михаила Доброва, приведенным в сообщении, это связано с привычками людей, которые они выработали до кризиса, вызванного коронавирусом. "Люди, которые пользовались BlaBlaCar до кризиса, сегодня совершают на нашей платформой самые активные действия. Это очень логично, потому что они понимают принципы работы карпулинга, понимают, что это удобно и безопасно", — сказал Добров.

Как отмечается в сообщении, быстрее всего растет активность в районе Черноморского побережья. "В летний сезон традиционно самыми популярными на BlaBlaCar становятся направления в сторону Черноморского побережья, а также между городами Краснодарского края. Например, направление Геленджик — Краснодар относительно июля прошлого года восстановилось на 77%. Для сравнения: Москва — Санкт-Петербург только на 29%", — говорится в сообщении.

"Это же подтверждают данные по проданным через платформу BlaBlaCar билетам на автобусы. Например, направление Москва – Ростов-над-Дону восстановилось на 69%, а Москва — Санкт-Петербург – на 16%", — добавили в компании.