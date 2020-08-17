МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Выпуск легковых машин в России в июле 2020 года вырос на 3,9%, до 112,8 тысячи штук после падения в июне на 24%, по итогам семи месяцев снизился на 30,2%, до 623 тысяч единиц, следует из данных статистики Росстата.

"Выпуск легковых автомобилей (в июле – ред.) вырос на 7,6% по сравнению с июнем этого года и на 3,9% по сравнению с июлем 2019 года, составив 112,8 тысячи штук. За семь месяцев 2020 года произведено 623 тысячи легковых автомобилей, что на 30,2% меньше, чем за январь-июль 2019 года", — говорится в релизе Росстата к данным статистики.