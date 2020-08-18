МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель автомобилей Kia, после нескольких объявлений о полном рассекречивании новой модели Carnival, скорее всего, представил точную информацию о машине. Почему на этот раз такое заявление производителя можно считать оправданным?

Во первых, в гамме моторов бренда засветился ранее не анонсированный двигатель.

Во вторых, на территории страны-производителя — Южной Кореи — продажи нового минивэна уже стартовали. Позднее, скорее всего, в четвертом квартале текущего 2020 года, машина будет появляться и на других рынках, за пределами родной страны.

Компания отмечает, что в зависимости от страны, на рынок которой машина будет выходить, новый Kia Carnival будет доступен покупателям с одним из трёх двигателей. Это дизельный мотор 2.2 литра мощностью 202 "лошади". Бензиновая безнаддувная "шестёрка" объёмом 3.5 литра мощностью 294 лошадиных силы, а также 3.5 литровый V6 GDI с отдачей 294 лошадиных силы.

Все без исключения варианты агрегатируются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (АКПП).

Во всех вариантах комплектации минивэн Kia Carnival имеет передний привод. При этом машина создана на платформе от нового Sorento, что позволяет проводить позволяет установку 4х4.