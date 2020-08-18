Рассекречен новый минивэн KIA Carnival
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель автомобилей Kia, после нескольких объявлений о полном рассекречивании новой модели Carnival, скорее всего, представил точную информацию о машине. Почему на этот раз такое заявление производителя можно считать оправданным?
Во первых, в гамме моторов бренда засветился ранее не анонсированный двигатель.
Во вторых, на территории страны-производителя — Южной Кореи — продажи нового минивэна уже стартовали. Позднее, скорее всего, в четвертом квартале текущего 2020 года, машина будет появляться и на других рынках, за пределами родной страны.
Компания отмечает, что в зависимости от страны, на рынок которой машина будет выходить, новый Kia Carnival будет доступен покупателям с одним из трёх двигателей. Это дизельный мотор 2.2 литра мощностью 202 "лошади". Бензиновая безнаддувная "шестёрка" объёмом 3.5 литра мощностью 294 лошадиных силы, а также 3.5 литровый V6 GDI с отдачей 294 лошадиных силы.
Все без исключения варианты агрегатируются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (АКПП).
Во всех вариантах комплектации минивэн Kia Carnival имеет передний привод. При этом машина создана на платформе от нового Sorento, что позволяет проводить позволяет установку 4х4.
https://1prime.ru/business/20200818/831923545.html