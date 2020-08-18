МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Росстандарт информирует о добровольном отзыве 1246 автомобилей Mercedes-Benz Vito, реализованных с июля 2014 года по июнь 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ) под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ. Поэтому нельзя исключать риск возникновения пожара", — поясняет Росстандарт.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

"На всех транспортных средствах будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — также говорится в сообщении.