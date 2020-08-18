МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Госавтоинспекция опровергла введение новых требований к использованию багажников на крышах машин, но напомнила, что за самодельные конструкции, не соответствующие требованиям безопасности, есть административная ответственность.

Ранее в СМИ сообщалось, что с 2020 года вступили в силу требования Технического регламента Таможенного союза, согласно которым автолюбители не могут самостоятельно устанавливать на крыши машин багажники, не предусмотренные производителем.

"Установка на крыше автомобиля самодельных конструкций, не соответствующих требованиям безопасности, является внесением изменений в конструкцию транспортного средства и влечет за собой административную ответственность", — говорится в сообщении ГУОБДД МВД.

В ведомстве подчеркнули, что последние изменения в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" были внесены в 2018 году. Они не касались вопросов конструкции транспортного средства.

"Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется", — отметили в ведомстве, добавив, что если конструкция машины этого не предусматривает, то возможность установки багажника может быть оценена в рамках процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства.