МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Японский автомобильный гигант Toyota вновь повышает цены на свои модели, которые продаются на российском рынке: большая часть версий этих машин подорожали на 28 — 86 тысяч рублей, или на 1,3 – 1,8% от старой цены.

Как сообщает издание "Цена авто", в этот раз повышение прайс-листов затронула популярные у россиян модели RAV4 и седан Camry и внедорожники Prado.

Итак, четырехдверный седан Camry покуателю в России обойдется дороже отметки в 1,7 миллиона рублей. В августе подорожание этой модели составило 1,3-1,8% от прежнего ценника. Топовая комплектация Executive Safety будет стоить почти 2,7 миллиона рублей.

Кроссовер RAV4 на российском рынке в июле стал бестселлером, но избежать роста цен ему не удалось: за него россияне будут должны отдать 1,8-2,8 миллиона рублей.

Внедорожник Land Cruiser Prado обойдется в сумму от 2,7 до 4,8 миллиона рублей, в зависимости комплектации.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в базовом варианте Элеганс стоит 5,07 млн рублей. В "топе" машина будет стоить 6 млн 344 тыс. рублей. По старой цене можно купить только машину только в пятиместном исполнении "Люкс Safety". Она обойдется в 5,7 миллиона рублей.

Изменения курса валют повлияли на коррекция цен в августе на автомобили многих брендов, включая Toyota.