МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Mercedes отзывает более 1 тысячи пикапов X-Class в России, проданных с января 2018 года по декабрь 2019 года, из-за ошибок в данных по эксплуатации, следует из сообщения Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: руководство по эксплуатации содержит некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу. В случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении автомобиля корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии груз, закрепленный на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм", — объясняет Росстандарт. Отзыву подлежат 1 тысяча 62 пикапа.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных работ — на автомобилях будет актуализировано или заменено руководство по эксплуатации.