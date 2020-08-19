МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский бизнесмен и бывший депутат Госдумы Александр Лебедев предложил организовать сервис каршеринга электромобилей в Крыму, говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив.

Свою идею Лебедев представил на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Лучшие проекты в рамках этого форума будут представлены руководству страны.

"В рамках проекта предлагается закупить или арендовать электромобили, установить электрозарядные станции, разработать схемы бронирования и безопасного использования общественного электротранспорта, создать сервисные центры обслуживания электропарка, а также внедрить инвестиционные инструменты для эффективного государственно-частного партнерства", — сообщается в релизе.

Бизнесмен позиционирует электрокаршеринг как наиболее эффективный драйвер массового перехода на электрокары на полуострове. Он отметил, что, по оценкам "Национального экологического корпуса", Крым сейчас занимает только 66-ю строчку экорейтинга из 85.

"Полностью "зелёный" каршеринг — тема уникальная в мировом опыте. Равно как и Крым — совершенно особенный с экологической точки зрения регион. Мы знаем, как коллеги из московского каршеринга решают вопрос электромобилизации – это пока очень осторожные шаги. Мы хотим пойти дальше и к 2021 году запустить на дороги полуострова более тысячи электромашин. Сейчас страшно смотреть на засилье бензиновых автомобилей на набережных курортных городов. Освободить пространство для отдыха и досуга от смердящих двигателей внутреннего сгорания — это наша сегодняшняя задача", — сказал Лебедев.