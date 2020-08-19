МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в среду ростом, поддерживаемые корпоративными новостями, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,6%, до 6113,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 4977,23 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 12976,7 пункта.

Рост индексов в среду в основном поддерживался удорожанием акций отдельных компаний. Так, бумаги IAG, владельца авиакомпании British Airways, выросли в цене 7,6% после появившихся сообщений о планах Великобритании ввести взятие анализов на новый коронавирус в лондонском аэропорту Хитроу, чтобы сократить количество дней, которые путешественники вынуждены будут провести в карантине.

Акции датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) подорожали на 5% после выхода отчетности. Компания сообщила, что ожидает по итогам года показатель EBITDA в районе 6-7 миллиардов долларов, ранее прогноз составлял 5,5 миллиарда. Во втором квартале EBITDA компании выросла на 25% — до 1,7 миллиарда долларов, при прогнозе в 1,6 миллиарда, а выручка опустилась на 6,5% — до 9 миллиардов долларов, хотя ожидался показатель на уровне 8,9 миллиарда.