ТОКИО, 20 авг — ПРАЙМ. Токийское налоговое управление отказалось признавать корпоративными расходами 1 миллиард иен (9,5 миллиона долларов), потраченных на личный самолет, квартиры и другие нужды экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, и взыщет дополнительные налоги с компании, сообщила газета "Иомиури".

За 5 лет до марта 2019 года в суммы, подлежащие налогообложению, не вошел 1 миллиард иен (9,5 миллиона долларов). Они были потрачены на содержание и обслуживание самолета Карлоса Гона, а также на аренду его квартир в Токио, Париже и Амстердаме. Налоговое управление пришло к заключению, что эти расходы нельзя считать корпоративными, так как они покрывали личные нужны Карлоса Гона, а значит, с них компания обязана уплатить налог на сумму 250 миллионов иен (2,3 миллиона долларов).

С учетом выявленных ранее аналогичных расходов в размере 150 миллионов иен (1,4 миллиона долларов) за три года до марта 2014 года, общая их сумма составляет за 8 лет 1,15 миллиарда иен (около 11 миллионов долларов).

Компания заявила, что намерена оплатить все налоги, дополнительно предъявленные налоговым управлением.

В феврале этого года автоконцерн Nissan обратился в окружной суд Йокогамы с требованием к Гону вернуть 10 миллиардов иен (около 95 миллионов долларов) в качестве компенсации за личные траты, проведенные от имени компании.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, его подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов). Кроме того, за счет компании он оплатил услуги друга из Саудовской Аравии по тем же частным инвестициям, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Его подозревают в том, что он перевел 10 миллионов долларов другу в Оман в дилерскую фирму и получил обратно 5 миллионов долларов. За счет компании были сделаны пожертвования в университет Ливана на сумму 2 миллиона долларов и оплата услуг сестры за несуществующий консалтинг в размере 80 миллионов иен (760 тысяч долларов). Теперь в личные расходы, не подлежащие выводу из налогообложения компании, включили траты на самолет в размере 200 с лишним миллионов иен (около 1,9 миллиона долларов) и 100 миллионов иен (около 950 тысяч долларов) на аренду жилья в Токио, Амстердаме и Париже.

Весной 2019 года его выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде. В самом конце прошлого года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете, предположительно, в ящике для перевозки музыкального оборудования.

В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и его сын. Называлось также имя Джорджа Зайека, сотрудничавшего с Тэйлором ранее.