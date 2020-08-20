МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Узбекистане в городе Коканда начали строительство завода по произ­водству электро­мобилей. Как пишет журнал Forbes, на этом производстве будут делать электрокары.

Ожидается, что в автосалонах эти электромобили будут продаваться по около 3 тысяч долларов США, это примерно 220 тысяч рублей.

На этом производстве планируется выпускать электромобили

Реализацией проекта занимается узбекский производитель метанового и пропанового оборудования, комплектующих и запчастей "Шаффоф омад саноат" вместе с китайской компанией Silk Road Company.

В создание нового завода вложат $30 млн: $24 млн выделят китайские партнеры.

Площадь завода составит 30 тысяч кв. м.

Планируется, что выпуск машин начнется уже в следующем 2021 году для местного рынка. В планах — выйти и на экспортные поставки машин.

Будут ли владельцы завода выходить на российский рынок — пока неизвестно.