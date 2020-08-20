МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России разработали проект закона, который предусматривает отмену транспортного налога в России с нового 2021 года. Как пишет РИА новости, автор инициативы — депутат Госдумы Андрей Барышев (партия "Единая Россия").

Документ опубликован в электронной базе данных Думы.

Предполагается, что поправки будут внесены в Налоговый кодекс России.

Ранее и президент России Владимир Путин, и представители общественности, неоднократно говорили о необходимости отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо для машин.

"С учётом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств", — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, что в середине июля текущего года член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Фёдоров выступил с предложением освободить от транспортного налога владельцев автомобиля в случае, если машина простаивает больше шести месяцев. Сейчас в стране размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля.