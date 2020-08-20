МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Испытания автомобилей-беспилотников без водителя в салоне в рамках правительственного эксперимента в России переносятся на первое полугодие 2021 года вместо предполагавшегося старта осенью 2020 года, следует из скорректированной дорожной карты по выводу высокоавтоматизированных транспортных средств на российские дороги, с которым ознакомилось РИА Новости.

Доработанный документ находится на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти.

Согласно скорректированному документу, условия для испытания машин-беспилотников без инженера на месте водителя и и их коммерческой эксплуатации на дорогах общего пользования в рамках эксперимента будут созданы в отдельных регионах в первом-втором кварталах 2021 года. В предыдущей редакции дорожной карты был обозначен срок конец третьего — четвертый кварталы 2020 года.

"Все мероприятия, изложенные в дорожной карте, требуют детальной проработки с участниками рынка. Мнение многих экспертов не было учтено. Это позволит скорректировать наиболее спорные моменты дорожной карты, скажем, те же испытания без инженера за рулем. Готовы ли российские разработчики беспилотных автомобилей свободно выезжать на дороги без страхующего водителя? Какие-то могут, например, "Яндекс", но другим разработчикам еще до них очень далеко", — прокомментировал представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Законодательное закрепление правоотношений, возникающих при выводе беспилотников на дороги, запланировано на конец 2021 года. После этого предполагается разработать нормативную базу по расследованию ДТП с такими машинами, а также установить особенности перевозки пассажиров и багажа беспилотниками, следует из документа.

"В дорожную карту не были внесены решения, которые позволили бы беспилотным автомобилям взаимодействовать с дорожной инфраструктурой по беспроводной связи. Фактически это научило бы беспилотные автомобили ездить в разы профессиональнее обычных водителей. За несколько месяцев это сделать нереально. Вероятно, что и 2021 год — срок весьма оптимистичный. Он может быть сдвинут", — считает представитель "Автонет".