МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россияне в июле купили 48 новых электрокаров, что на 17,1% больше, чем в июле 2019 года, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

Эксперты отмечают, что лидером модельного рейтинга в данном сегменте остается Nissan Leaf, в прошлом месяце он был приобретен в количестве 14 экземпляров, на втором месте — Jaguar I-pace, обладателями этой модели стали 10 россиян.

"Следующие три позиции в нашем рейтинге занимают три модели Tesla — Tesla Model X, реализованная в количестве 8 штук, Tesla Model 3 (7 штук) и Tesla Model S (4 штуки). В линейке новых электромобилей этим летом стал доступен к покупке новичок — полноразмерный кроссовер Audi E-Tron, и, судя по данным агентства, в июле у модели появились первые 3 покупателя. Кроме вышеперечисленных, в прошлом месяце россияне приобрели также 2 Hyundai Ioniq", — отмечают аналитики.

Сообщается, что в региональной структуре этого рынка лидирует Москва, жители которой стали обладателями 13 новых электрокаров, еще 8 автомобилей на электротяге получили прописку в Московской области, по 3 новых электрокара приписаны теперь к Приморскому краю и Иркутской области, по 2 приобретены — в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской и Тюменской областях, по одному — еще в 13 субъектах РФ.

Вместе с тем, по итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока наблюдается отрицательная динамика — за этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средства, что на 10,1% меньше, чем за январь – июль 2019 года (188 штук), поясняет "Автостат".