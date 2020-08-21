МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в документе.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений от автовладельцев и выдачей документов будут заниматься сотрудники МФЦ.

Уточняется, что такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.