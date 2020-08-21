МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. ООО "БМВ Русланд Трейдинг" — официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке — отзывает 417 автомобилей BMW X6 (серия G06), X6M (серия F96) из-за возможных проблем с задним спойлером, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Последствием такого некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер. Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях будет выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.