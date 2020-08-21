МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Mercedes отзывает в России 706 пикапов X-class, выпущенных с января 2018 года по апрель 2019 года, и один микроавтобус Vito, выпущенный в феврале 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств (X-class — ред.) является то, что активная система экстренного торможения во время движения может ошибочно распознать препятствие, которого на самом деле нет. Это может привести к тому, что автомобиль самостоятельно затормозит, что станет неожиданностью для водителя и следующего позади транспорта", — поясняет ведомство.

Причиной отзыва микроавтобуса Vito являются "не затянутые требуемым моментом затяжки два болтовых соединения, соединяющие основание каркаса сиденья слева с полом кузова", вследствие чего нельзя исключать ослабление болтового соединения, объясняет Росстандарт.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ. На пикапах будет актуализировано программное обеспечение блока управления вспомогательными системами, на микроавтобусе — проверены болтовые соединения и откорректированы затяжки предписанным моментом, сообщает ведомство.