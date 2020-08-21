КОСТРОМА, 21 авг — ПРАЙМ. Предсерийный образец внедорожника Aurus Komendant будет показан на год позже запланированного, осенью 2021 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Найдем площадку, чтобы показать. Серийное производство Komendant должно начаться в 2022 году. Объективно, мы сможем показать уже предсерийный образец следующей осенью, чтобы в марте-апреле 2022 года запустить производство", — сказал министр.

Предполагалось, что машина будет представлена широкой публике осенью 2020 года на Московском автосалоне.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.