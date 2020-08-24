МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" вводит на своих предприятиях рабочие субботы. Как сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ", концерн получил крупный государственный заказ на выпуск свыше 15 тысяч машин.

Теперь сборочные конвейеры заводов будут работать вместо пятидневной рабочей недели шесть дней.

В частности, в прошлую субботу 22 августа работники "АвтоВАЗа" трудились сверхурочно, чтобы обеспечить запланированный объем производства машин.

Помимо этого, суббота на начавшейся неделе — 29 августа — также будет рабочей. Планируется, что сентябрь также будет для концерна "шестидневным.

Глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в начале лета заявлял о намерении ввести на предприятии сокращенной рабочей недели: понедельник-четверг. Однако из-за крупного контракта от правительства России этому не суждено было сбыться. Линия по выпуску автомобилей на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут загружены шесть дней в неделю.

Отмечается, что все сотрудники, кто будет работать сверхурочно, подучат зарплату в двойном размере.