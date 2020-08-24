МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" до конца сентября вводит рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 15 тысяч машин Lada, следует из сообщения профсоюза компании в соцсети "Вконтакте".

Профсоюз сообщает, что компании поступил госзаказ на 15 тысяч автомобилей Lada, с учетом которого администрацией завода были подготовлены проекты приказов и направлены на согласование профсоюзной стороны. Ожидается, что действие данных приказов положительно отразится на работе предприятия и уровне заработной платы работников.

"Документ (приказ — ред.) в соответствии с планом производства предполагает сверхурочную работу и работу в выходные дни в августе (22 и 29) и сентябре (5, 12, 19 и 26) для обеспечения выпуска продукции в СКП, ПАП В0, СКП Kalina. Оплата будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором предприятия. Работа столовых, здравпунктов и пассажирского транспорта будет организована с учетом данных приказов", — говорится в сообщении.

До этого в августе "АвтоВАЗ" отменил запланированный на 31 августа переход на четырехдневную рабочую неделю в связи с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, однако сохранил существенную неопределенность по годовым итогам продаж.