МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ford Sollers с 5 октября вернется к пятидневному режиму работы в связи с ростом спроса на автомобили, сообщила пресс-служба компании.

"Ford Sollers сообщает о возвращении на пятидневный режим работы с 5 октября текущего года. В связи с возросшим спросом на автомобили Ford Transit, компания вводит корректировки в план производства для удовлетворения потребностей клиентов и своевременной поставки автомобилей", — говорится в сообщении. По данным компании, в июле продажи этих автомобилей выросли на 79% в годовом выражении, а доля рынка Ford Transit в сегменте LCV увеличилась до 24,8%.

Отмечается, что работа на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) будет продолжена с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Завод Ford Sollers Елабуга был на четырехдневной рабочей неделе с 1 июля. Другой актив Sollers — Ульяновский автозавод (УАЗ) — 3 августа возобновил производство после корпоративного отпуска и на две недели сохранял четырехдневный рабочий режим.

"Форд Соллерс Елабуга" — обновленное совместное предприятие Sollers ("Соллерс") и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit на собственном заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Татарстан). "Соллерс" является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Обновленное СП официально начало операционную деятельность в июле 2019 года.