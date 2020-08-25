МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в июле 2020 года составил 118 единиц, что на 9,3% больше, чем год назад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Такие марки, как Rolls-Royce и Bently показали рост на 64,7% и 12% соответственно, на четверть прибавил в объемах рынка Mercedes-Benz Maybach S-Class, однако другие бренды ушли "в минус": Ferrari (-50%), Lamborghini (-31,6%), Maserati (-25%). В прошлом месяце не было реализовано ни одного Aston Martin", — приводит свои данные агентство.

Отмечается, что Mercedes-Benz Maybach S-Class, который был куплен в количестве 40 единиц, остается самой популярной моделью в сегменте Luxury — по итогам июля на ее долю пришлось более трети данного рынка. В тройку лидеров попали также Bently Continental GT (15 штук) и Rolls-Royce Culinan (15 штук), поясняют аналитики.

Вместе с тем, по итогам семи месяцев 2020 года рынок новых люксовых автомобилей демонстрирует отрицательную динамику: за январь-июль россияне приобрели 650 роскошных машин, что на 16% ниже показателей 2019 года, подсчитал "Автостат".

По данным агентства, более половины новых люксовых машин приобрели жители Москвы (60 единиц), еще 17 таких роскошных автомобилей получили прописку в Санкт-Петербурге, 10 — встали на учет в Московской области.