МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Росстандарт информирует о согласовании добровольного отзыва 93 373 автомобилей Datsun (бренд компании Nissan) on-DO/mi-DO, изготовленных в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

"Причина отзыва транспортных средств: было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры. Это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира", — объясняет Росстандарт.

Отмечается, что в случае аварии подушка может сработать с такой силой, что ее корпус может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов, которые могут причинить водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ, поясняет ведомство.

"На всех транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена рулевого колеса, подушки безопасности водителя, подушки безопасности пассажира (если автомобиль оснащен ей)", — сообщает Росстандарт.