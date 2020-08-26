МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сделка по приобретению корейской Hyundai законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге будет закрыта в ближайшее время, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами компании.

"Сделка находится в завершающей стадии, будет закрыта в ближайшее время", — сказал собеседник агентства, отметив, что основная ценность приобретаемого актива в хорошо сохранившихся коммуникациях – котельной и электроподстанции.

В начале августа ФАС России одобрила ходатайство российской структуры Hyundai — "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" — о получении в собственность находящихся на территории РФ 94,83% основных производственных средств общества с ограниченной ответственностью "Дженерал Моторз Авто".

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, инвестиции в проект составили около 300 миллионов долларов. На предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку.

В начале 2019 году белорусская автосборочная компания "Юнисон" также получила одобрение российского антимонопольного органа о приобретении завода, однако сделка так и не состоялась. В разное время этим заводом также интересовались узбекский "Узавтопром" и Volkswagen Group Rus, говорили источники агентства.