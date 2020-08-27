ТОКИО, 27 авг — ПРАЙМ. Японская автомобильная корпорация Honda начнет в конце октября продажу своего миниатюрного электромобиля "Honda e", сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, продажа начнется 30 октября, в год планируется реализовывать около 1000 таких автомобилей, которые будут впервые в мире оборудованы приборной доской широкого обзора с пятью экранами. На экран, в частности, можно будет выводить изображения со смартфонов.

Автомобиль для четырех человек будет оснащен функцией распознавания голоса, почувствует, что водитель сел за руль и включит зажигание, для движения будет достаточно переключить передачу и нажать на газ.

Питание будет выключено автоматически, как только водитель выйдет из машины и закроет дверь, утверждает компания.

Система зеркал и заднего обзора оснащена четырьмя электронными камерами, которые выводят изображения в высоком качестве на боковые экраны панели управления автомобиля.

Радиус управления автомобиля составляет 4,3 метра, что легко позволяет делать разворот на двухполосной дороге. Специальные камеры и сенсоры помогают легко поставить автомобиль на стоянку с ограниченным пространством.

Стоимость "Honda e" составит от 4,5 миллиона до 4,95 миллиона японских иен (по нынешнему курсу — от 42,5 тысячи до 46,7 тысячи долларов).