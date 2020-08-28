МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль автодилерского холдинга "Рольф" по МСФО в первом полугодии 2020 года увеличилась в 1,9 раза в годовом выражении — до 1,106 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

При этом выручка сократилась на 20,8% — до 90,347 миллиарда рублей. Стоимость транспортных средств и материалов упала на 20,5% — до 79,312 миллиарда рублей. Операционная прибыль снизилась на 9,7% — до 2,722 миллиона рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 16,8% — до 1,418 миллиарда рублей, следует из отчета.

Долгосрочные обязательства компании с начала года сократились на 22% — до 14,77 миллиарда рублей, краткосрочные — увеличились на 15,8%, до 32,992 миллиарда рублей.