МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российские страховщики готовятся к новым расчетам стоимости полиса полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) для водителей.

Как пишет "Газета.Ru", часть страховых компаний намерена привязать расчет стоимости полиса к марке и модели конкретного автомобиля.

Другие намерены предложить клиентам для снижения стоимости страховки установить на транспортные средства датчики, которые будут фиксировать манеру вождения.

Помимо этого, отмечает издание, цены на ОСАГО могут вырасти для старых машин и автомобилей с большим пробегом.

По мнению опрошенных экспертов, готовиться к росту цен на страховку надо владельцам подержанных авто.

Напомним, что в августе в России вступили в силу новые поправки в закон об ОСАГО: помимо увеличения тарифного коридора они предполагают применение страховыми компаниями индивидуальных тарифов к водителям, с учетом определенных факторов риска.

Также на цену страховки будет влиять семейное положение водителя: страховые компании считают, что наличие семьи делает водителя более осторожным и аккуратным за рулем.