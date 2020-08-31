МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Камаз" в первом полугодии заработал чистую прибыль по МСФО в размере 32 миллионов рублей против убытка в 3,2 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении предприятия.

"Камаз" по итогам первого полугодия 2020 года была получил чистую прибыль в сумме 32 миллиона рублей против убытка 3 204 миллиона рублей за соответствующий период прошлого года. Консолидированная выручка группы организаций ПАО "Камаз" составила 85 миллиардов рублей, превысив аналогичный показатель 2019 года на 9%", — говорится в сообщении.