МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В Москве автомобилистам запретят занимать выделенные полосы по субботам и воскресеньям. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Все выделенные полосы уже в ближайшее время начнут работать в круглосуточном режиме.

В департаменте поясняют, что "проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели".

Cтало известно, что во многих районах города уже сняли знаки, разрешающие движение по выделенкам, но штрафы за езду по ним пока не выписывают.

Предполагается, что благодаря нововведению общественный транспорт в Москве начнет двигаться без задержек.