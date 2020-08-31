МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В России по итогам 7 месяцев этого года самым популярным автомобилем класса SUV стал Hyundai Creta. С января по июль россияне приобрели 38 922 машин этой марки, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат-Инфо".

На втором месте рейтинга оказалась Toyota RAV4. Продажи этого японского кроссовера на российском рынке выросли на 14,7% и составили 18 895 штук.

Первую тройку замыкает Volkswagen Tiguan с показателем 17 283 проданных автомобиля. По сравнению с январем-июлем прошлого года продажи этих машин в России упали практически на 4%.

На четвертом и пятом месте — Renault Duster и Kia Sportage. За 7 месяцев россияне купили 15 275 (-29%) и 15 042 (-14%) таких автомобилей соответственно.