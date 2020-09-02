МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года. Это связано с тем, что компания не получила заем в 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП), пишут "Ведомости".

В займе отказал экспертный совет фонда, эту информацию подтвердили генеральный директор Zetta Денис Щуровский и представитель фонда.

Компания планировала начать серийное производство электромобиля в начале этого года, но из-за пандемии перенесла планы на конец года.

"В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся", – сообщил Щуровский.