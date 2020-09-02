МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сразу три автопроизводителя — Volkswagen, Renault и BMW — с 1 сентября повысили цены на свои автомобили в России.

Как сообщает Autonews.ru, модели Volkswagen подорожали в среднем на 30-100 тысяч рублей, BMW – на 40-60 тысяч рублей, а Renault на 20-30 тысяч рублей.

Так, новый Volkswagen Polo в базовой комплектации подорожал с 792 900 до 821 900 рублей, кроссоверы Volkswagen Touareg и Volkswagen Tiguan — на 100 тысяч рублей.

Стоимость самого доступного Renault Arkana в стартовой комплектации Life с 1,6-литровым 114-сильным мотором, передним приводом и "механикой" теперь составляет 1 124 000 рублей (+20 тысяч руб.). А версия со 150-сильным турбомотором TCe 150, полным приводом и вариатором, предлагается за 1 640 000 рублей (+20 тыс. руб.).

Внедорожник Renault Duster, в свою очередь, подорожал до 810 000 рублей – это стоимость стартовой версии Access с 1,6-литровым 114-сильным "атмосферником", механикой и передним приводом.