МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе 2020 года снизились на 3,9% по сравнению с августом прошлого года, до 28,8 тысячи машин, говорится в сообщении компании.

"Lada подвела итоги продаж за август 2020 года. В августе было продано 28 836 автомобилей, включая Lada Niva и 215 экземпляров Niva до ее ребрендинга. Прошлый месяц продемонстрировал сравнительно небольшую динамику, что обусловлено периодом отпусков, который в силу объективных причин "переехал" в этом году на конец лета. Тем не менее, продажи Lada сопоставимы с уровнем августа прошлого года", — сообщает компания.

"АвтоВАЗ" отмечает, что лидеры продаж в отчетном периоде не изменились — на первом месте Lada Granta с результатом 10,7 тысячи проданных машин, на втором — семейство Lada Vesta, которое разошлось количеством 8,55 тысячи штук, третье место у модели Largus (фургон и пассажирская версия), на них пришлось 4,3 тысячи машин.