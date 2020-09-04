МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" провели опрос и выяснили, что 47% респондентов мечтают о немецком полноприводном кроссовере или внедорожнике (SUV) с 200-сильным двигателем. Об этом свидетельствуют итоги изучения анкет более 10 тысяч человек, сообщает портал "Автоновости дня".

В идеале, по мнению респондентов, кроссовер или внедорожник должен быть оснащен бензиновым двигателем (42%) мощностью от 100 до 200 лошадиных сил (45%), автоматической трансмиссией (68%) и полным приводом (74%).

Более половины россиян (55%) предпочли бы немецкие бренды.

По мнению 35% опрошенных, оптимальная стоимость автомобиля мечты должна быть не меньше 1 и не больше 2 миллионов рублей. При этом 32% готовы потратить на машину от 500 тысяч рублей до миллиона. Еще 22% оценивают идеальный авто в 2–5 миллионов рублей, а 10% – более чем в 5 миллионов рублей.