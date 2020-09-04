МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), дополнительно инвестирует 150 миллионов долларов, доля интернет-холдинга составит 73%, говорится в сообщении "Яндекса". Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" войдет в состав группы компаний "Яндекс.Такси"

Сейчас это направление входит в группу компаний "Яндекс.Такси". "После реструктуризации "Яндекс" выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию 100 миллионов долларов США и выдаст конвертируемый заём ещё на 50 миллионов долларов. В результате доля "Яндекса" в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников", — уточняется в сообщении.

Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

"Мы гордимся успехами нашего направления беспилотных автомобилей. Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Это стратегически важное направление для "Яндекса", поэтому мы увеличиваем долю в нём и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесёт пользу экосистеме сервисов "Яндекса" и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке", — отметил руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.

Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сейчас компания тестирует их работу в России (Москва, Иннополис, Сколково), Израиле (Тель-Авив) и США (Детройт). В июне 2020 года "Яндекс" совместно с Hyundai Mobis (дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group) представил четвертое поколение собственных беспилотных автомобилей на базе Hyundai Sonata. До конца 2020 года флот "Яндекса" пополнит 100 таких автомобилей (суммарно беспилотный флот компании будет насчитывать 200 машин).