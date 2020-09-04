МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" станет частью группы компаний "Яндекс.Такси", говорится в сообщении интернет-холдинга. "Яндекс" выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию

"Интеграция позволит сервисам совместно развивать общие для них технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей, а также откроет новые возможности для пользователей и партнёров. Команда "Драйва" под руководством Антона Рязанова продолжит работать над сервисом каршеринга и мобильным приложением "Яндекс.Драйв", — отмечается в сообщении.

Возможность выбрать и забронировать машину "Яндекс.Драйва" уже появилась в недавно обновленном приложении "Яндекс Go", таким образом пользователь может выбрать, на чём удобнее доехать в нужное место: на такси или на каршеринге.

Кроме того, в результате интеграции водители, подключенные к "Яндекс Go", смогут на короткий срок арендовать машины каршеринга. "Сейчас в Москве уже идёт такой эксперимент: водители могут брать в аренду машины премиальных классов в "Яндекс.Драйве" для перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

Помимо этого, объединение сервисов позволит предложить паркам-партнерам комплексную систему управления парком. С её помощью можно автоматизировать многие процессы, например контроль за состоянием автомобилей, учёт заправок, моек, парковок, а также усовершенствовать технологии безопасности, с точностью определять местоположение машины и получать доступ к автомобилю без ключа, поясняется в сообщении.

"Яндекс.Драйв" работает с февраля 2018 года. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В автопарке сервиса больше 16 тысяч автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электромобили.