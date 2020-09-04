МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в августе 2020 года снизились на 0,5% в годовом выражении, до 137,5 тысячи штук, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за восемь месяцев текущего года было продано 880,2 тысячи таких машин, что на 17% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил —0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста", — прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

"Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре",- также добавил он.

Пятерка лидеров продаж осталась практически неизменной — на первом месте "АвтоВАЗ" с результатом 30 тысяч проданных машин (-5%), на втором — Kiа (19,8 тысячи, +7%), на третьем — Hyundai, которая продала 17,5 тысячи машин (+24%), на четвертое место вышел Volkswagen с результатом 11,4 тысячи проданных машин (рост 34%), пятое место у Renault (10,9 тысячи, —16%).