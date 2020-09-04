МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Сбербанк создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе займется созданием систем для беспилотного транспорта, первый автомобиль планируется выпустить на дороги в конце 2020 — начале 2021 года, сказано в сообщении банка.

"В соответствии с ранее принятой стратегией развития автомобильных цифровых платформ Сбербанк планирует выделить департамент ПАО Сбербанк SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech)", — сказано в сообщении. Отмечается, что руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.

Среди задач новой компании — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. "Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера", — указали в банке.

Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.

"Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надежного. Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: все больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров", — прокомментировал руководитель блока "Технологии", СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский.

Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.