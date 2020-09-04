ЛОНДОН, 4 сен — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Продажи новых автомобилей в Великобритании в августе в годовом выражении сократились на 5,8%, до 87 266 штук, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Наибольшим спросом в августе пользовались автомобили с нулевым уровнем выбросов, их продажи выросли на 110%, спрос на гибридные модели вырос на 221%.

В целом продажи новых авто сократились на 39,7% за текущий год из-за пандемии коронавируса, отметили в организации.

По словам исполнительного директора SMMT Майка Хоуза, август является традиционно спокойным месяцем на автомобильном рынке, поэтому далекоидущих выводов делать из полученных данных не стоит. "Сентябрь, вероятно, станет лучшим барометром. По мере того, как страна предпринимает шаги, чтобы вернуться к нормальной жизни, защита доверия потребителей будет иметь решающее значение для восстановления экономики", — отметил он.