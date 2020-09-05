МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит субсидии на строительство сети из примерно 80 газовых заправок на федеральных трассах, сообщается на сайте кабмина.

"Государство просубсидирует строительство сети современных газовых заправок на ключевых автомагистралях. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в постановлении, которое подписал Мишустин, речь идет о криогенных газовых заправках, куда сжиженный газ привозят в специальных цистернах. Это наиболее удобный формат для федеральных дорог.

"Субсидии будут предоставляться для реализации комплексных проектов, предполагающих ввод газозаправочной инфраструктуры по всей протяжённости автомобильной дорог", — добавляется в сообщении.

Претенденты на господдержку должны будут пройти конкурсный отбор. Срок ввода газозаправочной инфраструктуры по всей протяженности дороги — не позднее 1 октября 2023 года.