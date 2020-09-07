МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Kia начала производство обновленного седана Rio на заводе в Санкт-Петербурге, начнет его продавать осенью, говорится в сообщении компании.

"На заводе HMMR в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновленного седана Kia Rio. Как и его предшественники, начиная с 2011 года – обновленный Rio создан специально для России, на основе обратной связи с покупателями и с учетом предпочтений российских автомобилистов. Продажи обновленного Rio начнутся в России осенью 2020 года", — сообщает компания.

Отмечается, что разработкой облика обновленного автомобиля занимался один из региональных руководителей Kia Design – Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейских автомобильных брендов, а также российский офис компании.

Как поясняет Kia, машина будет оснащаться двумя вариантами уже известных российским потребителям двигателей и трансмиссий — 1,4 литра (100 л. с.), или 1,6 литра (123 л. с.) в сочетании 6-ступенчатой "механикой" или "автоматом".

Kia Rio — одна из самых популярных иномарок на российском рынке, по итогам 8 месяцев этого года была продана почти 51 тысяча таких машин.