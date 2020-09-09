МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей (без учета легких коммерческих авто, LCV) в августе поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы с четвертого в июле, сообщает аналитическое агентство "Автостат", опираясь на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

Лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 251 044 машины (-20% в годовом выражении). Отмечается, что столь значительное падение продаж обусловлено, в частности, высокой базой прошлого года, а также исчерпанием отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений.

"Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на второе место в европейском рейтинге. По оценкам агентства "Автостат", продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 130 тысяч единиц (без учета LCV)", — говорится в сообщении. В июле Россия занимала четвертое место с показателем 164,5 тысячи проданных авто, сообщал ранее "Автостат".

Третье место среди европейских авторынков в августе заняла Франция — 103 631 реализованный автомобиль (+11,3%). Далее идет Италия с показателем 88 801 проданный автомобиль (-0,4%). Замыкает пятерку европейских лидеров Великобритания, чьи дилеры реализовали 87 226 автомобилей (-5,8%).