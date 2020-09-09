СОЧИ, 9 сен — ПРАЙМ. Речи о заморозке тарифа системы взимания платы с большегрузов "Платон" не идет, равно как и о приостановке сбора платы с грузовиков, рассказал журналистам директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

Отвечая на вопрос о возможности заморозки тарифа "Платона", чиновник сказал: "Такая дискуссия не ведется. Вот эти попытки приостановить или отменить "Платон", на данный момент они, может быть, точечно чью-то проблему решат, но с точки зрения экономической цепочки это намного больший вред приносит. Потому что мы останавливаем дорожные работы, финансирование строительных компаний, мы опять же останавливаем предприятия, которые работают на обслуживание этих компаний".

"То есть, вырывая вот это вроде бы маленькое звено и дав вздохнуть десятерым, тысячи по сути выпадают под вот это сжатие экономики. Своими руками мы сжимать экономику не должны", — считает Волков.

Он напомнил, что тариф "Платона" привязан к уровню инфляции, и на сегодня он гораздо ниже обоснованного, который был предложен при создании системы. "О повышении его речи сегодня не идет, но о том, чтобы его снижать, конечно, тоже не задумываемся", — добавил Волков.

В середине лета Росавтодор сообщал, что тариф "Платона" с 1 февраля 2021 года может быть проиндексирован с текущих 2,2 рубля за километр пути по федеральным трассам до 2,31 рубля вместо планировавшихся 2,35 рубля.

Как отмечал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавного изменения инфраструктурного тарифа было решено отказаться от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигать этого показателя в течение трех лет. С 1 февраля 2020 года тариф системы "Платон" составляет 2,2 рубля за километр; с 1 февраля 2021 года, как предполагалось, он должен был составить 2,35 рубля за километр; и далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, пояснял министр.

В мае, в разгар пандемии коронавируса, Дитрих по мотивам просьб бизнес-объединений объяснял, что платеж большегрузов в рамках госсистемы "Платон" и транспортный налог не имеют решающего значения для потенциала автомобильных грузоперевозок, они сбалансированы.