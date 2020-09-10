МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.

Документом вносятся изменения в паспорт инвестпроекта ЦКАД. Кабмин отмечает, что объем допфинасирования, утвержденный этими изменениями, подлежит корректировке после получения данных госэкспертизы проектной документации по каждому участку автодороги.

Всего источников капитальных вложений в строительство ЦКАД четыре – федеральный бюджет, средства ФНБ, собственные средства госкомпании "Автодор" и вложения инвесторов по двум концессионным участкам. Согласно распоряжению, бюджет выделит дополнительно 15,76 миллиарда рублей, инвесторы – 4,86 миллиарда. Таким образом, объем вложений в проект каждой из этих сторон станет практически паритетным – по 94,66 миллиарда рублей, а общая стоимость стройки вырастет с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из документа.